В Румынию для учений стран НАТО прибудут тысячи военных из 10 государств

Маневры начнутся одновременно на девяти полигонах в Румынии, в том числе в коммуне Чинку уезда Брашов. В уезде Сибиу французы построили с нуля крупный логистический центр. Франция направляет для участия морем, железнодорожным и автомобильным транспортом бригаду из 2400 военнослужащих. Также, как пишут румынские СМИ, на данный момент доставлено более 300 контейнеров с оборудованием и около 350 единиц военной техники, включая десятки танков «Леклерк».