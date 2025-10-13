Ричмонд
В Румынию для учений стран НАТО прибудут тысячи военных из 10 государств

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. Крупнейшие в нынешнем году учения стран НАТО Dacian fall 2025 пройдут на будущей неделе в Румынии, маневры координирует французская армия, которая уже направила в регион рекордное количество военнослужащих и десятки единиц бронетехники, пишет румынская пресса.

Маневры начнутся одновременно на девяти полигонах в Румынии, в том числе в коммуне Чинку уезда Брашов. В уезде Сибиу французы построили с нуля крупный логистический центр. Франция направляет для участия морем, железнодорожным и автомобильным транспортом бригаду из 2400 военнослужащих. Также, как пишут румынские СМИ, на данный момент доставлено более 300 контейнеров с оборудованием и около 350 единиц военной техники, включая десятки танков «Леклерк».

На следующей неделе румыны увидят масштабные военные перевозки по трассам и железным дорогам: танки, транспортные машины и гаубицы будут доставлены на полигоны в центре, на востоке и юге страны.

пишет местная пресса

Учения Dacian fall стартуют 20 октября, в них примут участие в общей сложности 5000 военнослужащих из 10 стран НАТО, в том числе румынская 282-я бронетанковая бригада Unirea Principatelor. В рамках маневров предусмотрены стрельбы и тактические учения.

Предполагается, что после этих учений боевая группа НАТО в Чинку будет повышена до бригадного уровня, что позволит при необходимости разместить на базе до 5000 военнослужащих, а в будущем преобразовать эту структуру в полноценную боеспособную дивизию.

