Известный онколог перешел на работу в Минздрав Челябинской области

Известный онколог перешел на работу в Минздрав Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Назначить Гузя Александра Олеговича первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц», — говорится в постановлении губернатора.

Документ подписан и опубликован 13 октября.

До этого момента Гузь был заместителем главного врача (по медицинской части) Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.

Гузь — онколог, был заведующим отделением опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ. Член Российского общества клинической онкологии.