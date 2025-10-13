Известный онколог перешел на работу в Минздрав Челябинской области

«Назначить Гузя Александра Олеговича первым заместителем министра здравоохранения Челябинской области, с установлением срока испытания продолжительностью 1 месяц», — говорится в постановлении губернатора.
Документ подписан и опубликован 13 октября.
До этого момента Гузь был заместителем главного врача (по медицинской части) Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины.
Гузь — онколог, был заведующим отделением опухолей головы и шеи ЧОКЦОиЯМ. Член Российского общества клинической онкологии.