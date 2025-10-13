Президент США Дональд Трамп заявил, что война в Газе закончилась

При этом он добавил, что достижение мирной сделки по Газе было бы невозможно без бомбардировок объектов по обогащению урана в Иране. По словам президента США, Вашингтон видит со стороны Ирана настрой на «достижение сделки» по нормализации отношений с Вашингтоном и не верит в сообщения о якобы амбициях Тегерана возобновить ядерную программу.