В Крымском районе Кубани нашли замену арестованному главе Сергею Лесю

После задержания и ареста главы Крымского района Сергея Леся обязанности руководителя муниципалитета временно переданы его заместителю Станиславу Казанжи. Такое решение принято на фоне возбуждения уголовного дела в отношении Леся по факту злоупотребления должностными полномочиями, что, по версии следствия, повлекло серьёзные последствия.
Как сообщал «Югополис», 12 октября Октябрьский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следствия, избрав Лесю в качестве меры пресечения заключение под стражу до 29 ноября.
Следственные действия начались после выявленных нарушений в сфере земельных сделок. Как утверждают СМИ, администрация Крымского района, возглавляемая Лесем, продала участок земли площадью 26 соток по заниженной стоимости — всего за 5 тысяч рублей, несмотря на рыночную цену порядка шести миллионов. По данным источников, накануне задержания чиновник предпринял попытку скрыться, прихватив с собой членов семьи, а также большое количество денег и ценностей. Также сообщается, что ранее, Сергей Лесь уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, однако тогда сам он опровергал наличие каких-либо подозрений в свой адрес.
На фоне этих событий в администрации района произошли кадровые перестановки. Станислав Казанжи, до этого занимавший должность заместителя главы и курировавший сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства, назначен исполняющим обязанности главы муниципалитета. Утром 13 октября он провёл планерку, где были обсуждены первоочередные вопросы, в том числе запуск отопительного сезона. Также Казанжи обозначил планы по завершению крупных инфраструктурных проектов до конца текущего года. Среди приоритетных задач — строительство трёх мостов, завершение обустройства парка в хуторе Новоукраинском и капитальный ремонт улицы Кирова, сообщает пресс-служба администрации района.
Отдельно стоит отметить, что изменения коснулись и политической составляющей. После ареста Леся его членство в партии «Единая Россия» приостановлено, временно прекращены также его полномочия секретаря районного отделения партии. Согласно уставу, Станислав Казанжи в настоящее время выполняет обязанности секретаря местного отделения.
Станислав Казанжи имеет 30-летний опыт государственной службы, хорошо знаком с текущей ситуацией в районе и продолжает работу в прежнем курсе, ориентированном на стабильность и завершение ключевых проектов.