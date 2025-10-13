Трамп заявил, что США примут участие в восстановлении сектора Газа

Во время выступления в Кнессете (парламенте Израиля) Трамп изложил позицию, согласно которой жители палестинского анклава должны «сосредоточиться на восстановлении основ стабильности, безопасности, достоинства и экономического развития». «Я собираюсь быть партнером в этих усилиях в том смысле, что мы поможем», — заявил американский лидер.
«Мы сделаем кое-что очень популярное, все хотят в этом поучаствовать. Это называется “советом мира”, — заявил Трамп, пояснив, что это позволит выделить средства на восстановление анклава. “Я бы хотел поблагодарить арабские и исламские страны за их приверженность помочь в усилиях по безопасному восстановлению в секторе Газа и за его пределами. Многие арабские страны, очень богатые страны, выразили готовность вложить невероятные средства в восстановление Газы”, — отметил глава Белого дома.