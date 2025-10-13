Метро, экологичный транспорт и обновление сетей: что ждет Казань в ближайшие годы

«Мы действительно долго вместе с депутатами поднимали этот вопрос, и наконец-то республиканские власти нас услышали, слава богу. В этом году 3 млрд рублей выделено только на поселковые дороги. Это в том числе и ремонт, и строительство новых дорог», — подчеркнул он.