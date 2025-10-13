Метро, экологичный транспорт и обновление сетей: что ждет Казань в ближайшие годы

Руководить Исполкомом Казани продолжит Рустем Гафаров.
Казанская городская Дума сегодня переизбрала Рустема Гафарова на пост руководителя Исполнительного комитета города. Депутаты согласовали его кандидатуру единогласно.
Напомним, конкурс на вакантное место объявили 22 сентября на первой сессии Казгордумы пятого созыва. Заявки поступили от трех кандидатов: заместителя генерального директора по материально-техническому снабжению «Казэнерго» Марата Махмутова, действующего руководителя Исполнительного комитета Казани Рустема Гафарова, директора МУП «Городские мосты» Станислава Сорокина.
Решением конкурсной комиссии к финалу допустили всех трех претендентов. Сегодня на сессии они представили свои программы развития города.
Исполком Казани продолжит свою работу под руководством Гафарова, который возглавляет его с октября 2020 года. На этом посту он сменил Дениса Калинкина, перешедшего на должность первого вице-мэра.
Рустем Гафаров родился 11 октября 1965 года в Казани. В 1988-м окончил Казанский химико-технологический институт им. Кирова по специальности «инженер-механик». С 1988 по 1991 год работал начальником компрессорного цеха Казанского молочного комбината, а после — директором ПКФ «Кипер» и индивидуальным предпринимателем.
В 2006 году он занял должность начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, внешнего благоустройства и строительства администрации Советского района Казани. С 2018-го по 2020-й был первым замруководителя исполкома Казани.
Изменения в ряду советников мэра.
Вместе с тем в мэрии произошли кадровые изменения. Стало известно, что советник главы города Наиль Минвалеев покидает свой пост после 20 лет работы в команде. Градоначальник пояснил, что причина ухода связана с семейными обстоятельствами.
«Отработав только с нами в команде 20 лет, он переезжает в Москву. Дети и внуки зовут», — сказал мэр Казани Ильсур Метшин.
Новым советником мэра стал Радик Шафигуллин, ранее занимавший пост заместителя руководителя исполкома. Мэр обозначил новые задачи для своего помощника, они будут связаны с международной деятельностью.
«Этап работы в исполнительном комитете завершен, и Радик Равилович будет в статусе помощника мэра. Он будет помогать мне по международной деятельности. У нас большие задачи по Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+, организации ““Объединенные города и местные власти””», — отметил Метшин.
Оба сотрудника — и уходящий Минвалеев, и новый советник Шафигуллин — были удостоены знака отличия «За труд и доблесть на благо Казани».
Как Казанскую агломерацию планируют «вывести на следующий виток развития».
На прошлой сессии Казанской городской Думы, напомним, также переизбрали мэра Казани. Ильсур Метшин сохранил свой пост, который занимает с 2006 года.
Обновленная команда Казани продолжит работать над развитием города по уже заданным направлениям. Их в своей программе обозначил Рустем Гафаров.
Одним из приоритетов останется масштабный проект «Большая Казань», направленный на преодоление дисбаланса между центром и периферией.
«Именно Казань является центром, ядром агломерации, который является сосредоточением человеческого капитала, финансовых ресурсов, разнообразия рынка труда, качественной городской среды. Только сбалансированные градостроительные решения и взвешенные проектные предложения позволят вывести Казанскую агломерацию на следующий виток развития», — отметил Гафаров.
Отдельное внимание уделят дорожному хозяйству. Глава исполкома сообщил о существенном прогрессе в решении давно назревшей проблемы с дорогами в поселках, отметив поддержку республиканских властей.
«Мы действительно долго вместе с депутатами поднимали этот вопрос, и наконец-то республиканские власти нас услышали, слава богу. В этом году 3 млрд рублей выделено только на поселковые дороги. Это в том числе и ремонт, и строительство новых дорог», — подчеркнул он.
Совместно с главами районов агломерации был составлен список дорог, которые нужно отремонтировать в первую очередь. Всего требуется отремонтировать около 4,5 млн квадратных метров дорожного полотна.
Метро, экологичные автобусы и ремонт сетей электротранспорта.
В планах развития Казани особое место, по словам Рустема Гафарова, занимает модернизация транспортной системы.
Город ставит перед собой амбициозные задачи, среди которых завершение строительства второй линии метрополитена к 2028 году, обновление автобусного парка за счет экологичного транспорта и реконструкция трамвайных путей.
При этом одной из наиболее острых проблем остается высокий уровень износа инфраструктуры наземного электротранспорта.
«Из 313 км контактной сети городского электрического транспорта необходимо капитально отремонтировать 85 км сетей. Предельный износ имеют и 35 км кабельных линий», — конкретизировал масштабы необходимых работ глава горисполкома.
Обновить планируют также рельсовые пути. Сейчас их состояние не позволяет трамваям развивать нормативную скорость движения. Это напрямую влияет на эффективность и привлекательность общественного транспорта для горожан.
«Решение данных проблем мы для себя ставим как первостепенное», — подчеркнул Гафаров.
Порядка 70% сетей требуют обновления.
Одной из самых серьезных проблем городской инфраструктуры Гафаров назвал плачевное состояние сетей водоснабжения и водоотведения. Несмотря на рост общей протяженности коммуникаций на 10% за последние пять лет, их износ превышает критическую отметку в 70%.
«За 9 месяцев текущего года на сетях водоснабжения устранили 862 аварии, на сетях канализования — 133 аварии. Основными причинами данной ситуации является естественный износ сетей, который зависит от года постройки и процента изношенности труб», — резюмировал глава исполкома.
Всего же на восстановление водопроводов и канализаций Казани необходимо более 127 млрд рублей. Такую оценку дал один из кандидатов на пост главы исполкома Марат Махмутов.
Сегодня в городе более 1,5 тыс. км канализации и 2,2 тыс. км водопроводных сетей. Большая часть из них была проложена в 1960—1980-е годы, а некоторые участки не обновлялись с 1940-х. Особенно остро проблема стоит в Вахитовском, Московском, Авиастроительном и Кировском районах.
Сети теплоснабжения также находятся в критическом состоянии: половина из 127 котельных и 27 центральных тепловых пунктов нуждаются в реконструкции. Из 704 км тепловых сетей ежегодно обновляется лишь 12 км при нормативе до 50 км.
С 2024 года при поддержке Раиса Татарстана на решение проблемы ежегодно выделяется 2 млрд рублей, что позволяет подготовить город к отопительному сезону. Также в республике запустили новую программу модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры, аналогичную программе «Наш двор». Объем финансирования составит 10 млрд рублей ежегодно.
«Мы связываем большие надежды с программой модернизации коммунальной инфраструктуры Раиса Татарстана Рустама Нургалиевича Минниханова и намерениями федерального центра всерьез взяться за решение этой проблемы», — отметил Рустем Гафаров.
Сейчас городская администрация ведет подготовительную работу: на ключевые участки уже разработали проектно-сметную документацию, получено положительное заключение государственной экспертизы.
«Поддержка семей военнослужащих — это не разовая акция».
Продолжат в Казани также всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и их семей, которых в городе порядка 5,7 тыс.
«Мы продолжаем наращивать объемы помощи. Одним из приоритетов является поддержка и координация общественных инициатив. Для этого был проведен гуманитарный форум “Казань за своих” и создан координационный совет, призванный объединить усилия гуманитарных организаций. Поддержка семей военнослужащих — это не разовая акция, а системная, долгосрочная работа, которая продолжится и после завершения спецоперации», — подчеркнул Гафаров.
Кроме того, в городе укрепляют систему безопасности. Проверили все возможные укрытия — их насчитали почти 6,5 тыс. Все они оборудованы электричеством, водой и необходимым инвентарем.
Также обследовали все 653 школьных и дошкольных учреждения. В каждом определили зоны безопасности и разработали порядок действий для педагогов и детей в экстренных ситуациях.
Помимо этого, в городе создают систему экстренного информирования населения. К 2026 году все домофоны в многоэтажках подключат к единой службе. Операторы смогут дистанционно открывать двери в случае опасности.