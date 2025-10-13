Ричмонд
МИД Беларуси выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с глубоким удовлетворением восприняла реализацию договоренностей о прекращении огня в секторе Газа, запуске первой фазы мирного плана и начале процесса освобождения заложников. Об этом заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Руслан Варанков, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, как Министерство иностранных дел Беларуси оценивает последние события в секторе Газа.

Источник: БЕЛТА

«Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, вовлеченных в этот сложный переговорный процесс, — подчеркнул пресс-секретарь. — Наша традиционная и последовательная позиция остается неизменной: мы выступаем за разрешение международных споров исключительно мирными, дипломатическими средствами, в строгом соответствии с Уставом ООН. Для нас крайне важны любые шаги, направленные на прекращение страданий мирного населения и обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи».

Официальный представитель МИД выразил надежду, что нынешнее прекращение огня станет прочной основой для установления устойчивого и справедливого мира.

«Убеждены, что долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта возможно только на основе двухгосударственного решения», — подчеркнул он.

«Беларусь, еще в 1988 году как член и сооснователь ООН признавшая независимость Государства Палестина, последовательно исходит из неотъемлемого права палестинского народа самостоятельно определять свою судьбу», — резюмировал Руслан Варанков.

