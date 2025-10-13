МИД Беларуси выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта

«Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, вовлеченных в этот сложный переговорный процесс, — подчеркнул пресс-секретарь. — Наша традиционная и последовательная позиция остается неизменной: мы выступаем за разрешение международных споров исключительно мирными, дипломатическими средствами, в строгом соответствии с Уставом ООН. Для нас крайне важны любые шаги, направленные на прекращение страданий мирного населения и обеспечение беспрепятственного доступа гуманитарной помощи».