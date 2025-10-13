Страшно не отбывать наказание, а быть осужденным без вины, заявила Гуцул

Она отметила, что обвинение строится на «сфабрикованных показаниях людей, которые пошли на сделку с прокуратурой». «Я мать, моему младшему ребенку три года. Каждый день он ищет маму по комнатам, потому что привык, что я встречала его из детского сада. Сегодня меня лишили права быть с детьми, права на материнскую ласку. Это страшнее любого приговора. Сегодня политика стоит выше закона, а меня пытаются наказать за верность своему народу», — добавила Гуцул.