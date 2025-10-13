France 24: Макрон подтвердил, что не собирается уходить со своего поста

«Никогда не забывайте, что мандат, данный французским народом, заключается в том, чтобы служить, служить и еще раз служить… и делать все возможное для независимости Франции», — заявил Макрон сегодня в Египте, где он принимает участие в саммите по Газе.
От президента и правительства требуют срочно разработать и согласовать бюджет и подавить политические беспорядки, которые пугают бизнес и инвесторов, говорится в статье.
Французский лидер обвинил политические силы в нарушении стабильности и подрыве позиций Себастьяна Лекорню, которого он на прошлой неделе повторно назначил премьер-министром. «Политические силы, которые спровоцировали дестабилизацию (кабинета) Лекорню, несут полную ответственность за этот хаос», — подчеркнул Макрон.
Левая партия «Непокоренная Франция» и ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен на фоне затянувшегося политического тупика пригрозили свергнуть новый кабинет министров, который был представлен поздно вечером в воскресенье, сообщает издание.