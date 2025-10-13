Ричмонд
Трамп обозначил условие сотрудничества США и Ирана

Американский президент Дональд Трамп во время своего выступления в правительстве Израиля заявил, что Вашингтон продолжит сотрудничать с Тегераном. Политик выразил предположение, что Иран заинтересован во взаимодействии с США, и назвал условие сделки Республики с Белым домом.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Даже Ирану, режим которого привел к стольким смертям на Ближнем Востоке, мы готовы подать руку дружбы и сотрудничества», — цитирует «Интерфакс» слова Трампа во время речи в Кнессете (правительстве Израиля).

Американский лидер уточнил, что Иран заинтересован в заключении договоренностей с США, касающихся ядерных технологий.

Трамп подчеркнул, что иранскому правительству выгодна совместная деятельность с американцами. Он выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран смогут наладить полноценный диалог. Республиканец акцентировал внимание на том, что для взаимодействия с США Исламской Республике требуется «отказаться от терроризма» и стать безопасным соседом для других государств.

Трамп добавил, что Вашингтон и Тель-Авив не считают Тегеран врагом, но хотят иметь гарантии безопасности, чтобы «жить в мире».

Президент США Дональд Трамп 13 октября прибыл в Израиль для засвидетельствования соглашения о прекращении военного конфликта между израильскими властями и ХАМАС. Белый дом выступил в роли посредника в процессе заключения перемирия. Трамп произнес речь в Кнессете. В своем выступлении он представил план восстановления палестинского анклава и заявил, что Вашингтон окажет помощь в восстановлении основ стабильности и безопасности в секторе Газа.

