Трамп обозначил условие сотрудничества США и Ирана

«Даже Ирану, режим которого привел к стольким смертям на Ближнем Востоке, мы готовы подать руку дружбы и сотрудничества», — цитирует «Интерфакс» слова Трампа во время речи в Кнессете (правительстве Израиля).
Американский лидер уточнил, что Иран заинтересован в заключении договоренностей с США, касающихся ядерных технологий.
Трамп подчеркнул, что иранскому правительству выгодна совместная деятельность с американцами. Он выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран смогут наладить полноценный диалог. Республиканец акцентировал внимание на том, что для взаимодействия с США Исламской Республике требуется «отказаться от терроризма» и стать безопасным соседом для других государств.
Трамп добавил, что Вашингтон и Тель-Авив не считают Тегеран врагом, но хотят иметь гарантии безопасности, чтобы «жить в мире».
Президент США Дональд Трамп 13 октября прибыл в Израиль для засвидетельствования соглашения о прекращении военного конфликта между израильскими властями и ХАМАС. Белый дом выступил в роли посредника в процессе заключения перемирия. Трамп произнес речь в Кнессете. В своем выступлении он представил план восстановления палестинского анклава и заявил, что Вашингтон окажет помощь в восстановлении основ стабильности и безопасности в секторе Газа.