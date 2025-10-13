Трамп обозначил условие сотрудничества США и Ирана

Президент США Дональд Трамп 13 октября прибыл в Израиль для засвидетельствования соглашения о прекращении военного конфликта между израильскими властями и ХАМАС. Белый дом выступил в роли посредника в процессе заключения перемирия. Трамп произнес речь в Кнессете. В своем выступлении он представил план восстановления палестинского анклава и заявил, что Вашингтон окажет помощь в восстановлении основ стабильности и безопасности в секторе Газа.