Премьер Молдавии оставил после себя страну в руинах, заявил Шор

Ранее в понедельник лидер правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) Игорь Гросу заявил, что политсила хотела вновь выдвинуть Речана на пост премьера, однако он отказался. Сам Речан позже уточнил, что решил уйти из политики.
«Речан сваливает, оставляя за собой страну в руинах. Поблагодарил ПДС за “доверие” в развале Молдавии — и прыг в кусты. Трусливо бросает пост, чтобы не отвечать за содеянное. Так дрожит за свою шкуру преступник, почуявший запах камеры», — написал Шор в своем Telegram-канале.
По его словам, следующий премьер Молдавии, который будет ставленником ПДС, продолжит «убивать экономику, разгонять инфляцию, раскалывать общество». «Но мы не сдадимся. Будем драться за нашу страну и за будущее наших детей, пока не вытравим эту плесень полностью», — добавил Речан.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией «Действие и солидарность» (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.