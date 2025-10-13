Лавров провел встречу с руководителями дипмиссий прикаспийских государств

«Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел ежегодную встречу с руководителями четырех дипломатических миссий прикаспийских государств… Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов многопланового сотрудничества в Каспийском регионе и углубления взаимодействия в рамках “пятерки”, — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили подготовку к встречам на высшем и высоком уровнях в формате прикаспийских государств, добавили там.
«В ней также приняли участие председатель комитета Совета Федерации Федерального Собрания по международным делам Григорий Карасин и председатель комитeтa Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников», — уточняется в сообщении.