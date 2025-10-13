Рустем Гафаров сохранил за собой пост главы исполкомa Казани

С августа 1988 по август 1991 года работал инженером-механиком, начальником компрессорного цеха Казанского молочного комбината. С сентября 1991 года по май 1993 года был начальником ремонтно-монтажного участка МП «ИТ-проект». С 1993 года работал в бизнесе, до 2006 года был индивидуальным предпринимателем.