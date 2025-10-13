Ричмонд
+16°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рустем Гафаров сохранил за собой пост главы исполкомa Казани

КАЗАНЬ, 13 октября, ФедералПресс. Депутаты Казанской городской думы пятого созыва на заседании 13 октября вновь утвердили Рустема Гафарова на должность руководителя исполкома города. Он был избран по результатам открытого конкурса, объявленного 22 сентября, где его соперниками были заместитель гендиректора АО «Казэнерго» Марат Махмутов и директор МУП «Городские мосты» Станислав Сорокин.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Все кандидаты представили депутатам свою программу действий на посту главы исполкома столицы Татарстана. Рустем Гафаров рассказал, в частности, о реализации программы «Казань — город на воде», в рамках которой планируется создание водно-туристического кластера на Волге на полуострове Локомотив.

В кластер войдут обновленные парки, мастерские, хранилища, причал для туристических трамвайчиков, центр экстремальных водных видов спорта, общественные зоны, смотровая площадка и площадки для проведения событийных мероприятий.

сказал Гафаров

Исполком Казани, по его словам, ставит задачу о достижении через 5 лет валовым территориальным продуктом отметки в 2 трлн рублей. Для этого он должен ежегодно прирастать на 2,5%.

В качестве долгосрочных планов развития города были обозначены завершение строительства второй линии метрополитена, увеличение площади озелененных территорий до 40%, строительство новых дорог и социальных объектов. На ближайшие пять лет Рустем Гафаров предложил модернизировать общественный транспорт, в том числе за счет перехода на экологичные автобусы и обновления трамвайных путей.

Кроме того, кандидат обратил внимание депутатов на высокую степень износа коммунальных сетей, подчеркнув необходимость их модернизации. Еще одним направлением его программы стала поддержка малого и среднего бизнеса, а также креативных индустрий.

После завершения голосования, победителем которого и стал чиновник, мэр Казани Ильсур Метшин поздравил Гафарова с избранием на должность.

«Это заслуженное признание вашего профессионализма, компетентности, преданности делу служения городу. Перед вами стоят большие амбициозные задачи: укрепление экономики, развитие городской инфраструктуры, сохранение исторического наследия, повышение качества жизни жителей», — сказал Метшин.

Рустем Гафаров — уроженец Казани, он родился в 1965 году. В 1988 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова по специальности «инженер-механик».

С августа 1988 по август 1991 года работал инженером-механиком, начальником компрессорного цеха Казанского молочного комбината. С сентября 1991 года по май 1993 года был начальником ремонтно-монтажного участка МП «ИТ-проект». С 1993 года работал в бизнесе, до 2006 года был индивидуальным предпринимателем.

В 2006 году стал первым заместителем главы администрации Советского района Казани. С 2010 по 2018 год возглавлял администрацию этого района. В 2018 году стал первым заместителем руководителя исполкома Казани, а с 2020 года его руководителем.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что депутаты Казанской городской думы вновь избрали Ильсура Метшина главой столицы Татарстана. Для чиновника этот срок станет уже пятым по счету в должности градоначальника.