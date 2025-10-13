Рустем Гафаров сохранил за собой пост главы исполкомa Казани

Все кандидаты представили депутатам свою программу действий на посту главы исполкома столицы Татарстана. Рустем Гафаров рассказал, в частности, о реализации программы «Казань — город на воде», в рамках которой планируется создание водно-туристического кластера на Волге на полуострове Локомотив.
В кластер войдут обновленные парки, мастерские, хранилища, причал для туристических трамвайчиков, центр экстремальных водных видов спорта, общественные зоны, смотровая площадка и площадки для проведения событийных мероприятий.
Исполком Казани, по его словам, ставит задачу о достижении через 5 лет валовым территориальным продуктом отметки в 2 трлн рублей. Для этого он должен ежегодно прирастать на 2,5%.
В качестве долгосрочных планов развития города были обозначены завершение строительства второй линии метрополитена, увеличение площади озелененных территорий до 40%, строительство новых дорог и социальных объектов. На ближайшие пять лет Рустем Гафаров предложил модернизировать общественный транспорт, в том числе за счет перехода на экологичные автобусы и обновления трамвайных путей.
Кроме того, кандидат обратил внимание депутатов на высокую степень износа коммунальных сетей, подчеркнув необходимость их модернизации. Еще одним направлением его программы стала поддержка малого и среднего бизнеса, а также креативных индустрий.
После завершения голосования, победителем которого и стал чиновник, мэр Казани Ильсур Метшин поздравил Гафарова с избранием на должность.
«Это заслуженное признание вашего профессионализма, компетентности, преданности делу служения городу. Перед вами стоят большие амбициозные задачи: укрепление экономики, развитие городской инфраструктуры, сохранение исторического наследия, повышение качества жизни жителей», — сказал Метшин.
Рустем Гафаров — уроженец Казани, он родился в 1965 году. В 1988 году окончил Казанский химико-технологический институт им. С. М. Кирова по специальности «инженер-механик».
С августа 1988 по август 1991 года работал инженером-механиком, начальником компрессорного цеха Казанского молочного комбината. С сентября 1991 года по май 1993 года был начальником ремонтно-монтажного участка МП «ИТ-проект». С 1993 года работал в бизнесе, до 2006 года был индивидуальным предпринимателем.
В 2006 году стал первым заместителем главы администрации Советского района Казани. С 2010 по 2018 год возглавлял администрацию этого района. В 2018 году стал первым заместителем руководителя исполкома Казани, а с 2020 года его руководителем.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что депутаты Казанской городской думы вновь избрали Ильсура Метшина главой столицы Татарстана. Для чиновника этот срок станет уже пятым по счету в должности градоначальника.