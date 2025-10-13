Президент Мадагаскара эвакуировался из страны на фоне протестов

В конце сентября на острове начались волнения из-за перебоев с водо- и электроснабжением. Организуясь через соцсети, жители Антананариву и других крупных городов выходили на демонстрации, добиваясь нормальной подачи электричества и воды. На этом фоне в посольстве РФ посоветовали туристам из России не приезжать до нормализации обстановки, а тем, кто уже находится на острове, — соблюдать повышенную осторожность и избегать многолюдных мест.