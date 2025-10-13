Воронежская область расширит сотрудничество с Венгрией

На заседании общественной организации, которая объединяет представителей 16 городов, расположенных в непосредственной близости от энергоблоков атомной электростанции «Пакш», первый заместитель правительства Воронежской области Данил Кустов рассказал о научном потенциале региона и его партнерстве с «Росатомом», который строит в Венгрии АЭС «Пакш-2». Было отмечено, что этот проект стратегически важен для российско-венгерских отношений. В работе активно участвуют и инженеры из Нововоронежа, где находится старейшая в России промышленная атомная станция. Отечественные атомщики традиционно вкладываются в поддержку территорий и развитие человеческого капитала в зонах своей деятельности, много делают для раскрытия научного потенциала и внедрения инноваций. Аналогичным образом можно выстроить процессы и на венгерской земле, отмечалось на презентации.