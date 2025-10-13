Глеб Никитин посетил Муром для знакомства с историческим наследием

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совершил рабочую поездку в город Муром, где ознакомился с историческим и духовным наследием одного из древнейших городов России. Особое внимание в ходе визита было уделено археологическим исследованиям муромского захоронения в Вачском округе, которые ведутся уже третий год и предоставляют ученым новые ценные данные о финно-угорском племени мурома.