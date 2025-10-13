Глеб Никитин посетил Муром для знакомства с историческим наследием

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин совершил рабочую поездку в город Муром, где ознакомился с историческим и духовным наследием одного из древнейших городов России. Особое внимание в ходе визита было уделено археологическим исследованиям муромского захоронения в Вачском округе, которые ведутся уже третий год и предоставляют ученым новые ценные данные о финно-угорском племени мурома.
— Нас многое связывает с соседом — одним из старейших городов России — Муромом. Захотелось поближе познакомиться с его наследием, — написал Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
В программе визита было посещение Свято-Троицкого женского монастыря XVII века, где хранятся мощи святых благоверных Петра и Февронии Муромских, а также Спасо-Преображенского мужского монастыря, основанного первым русским святым и Муромским князем Глебом в начале XI века.
— Ощущения здесь особенные — в обителях легко и радостно. Конечно, прогулялись по историческому центру, — поделился впечатлениями губернатор.
Глеб Никитин выразил благодарность главе округа Евгению Рычкову за радушный прием и сообщил о планах ответного визита в Нижний Новгород для дальнейшего развития межрегионального сотрудничества.