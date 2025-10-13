Трамп: сделка по Газе не состоялась бы без ударов по Ирану

Политик уточнил, что если бы ядерные предприятия Ирана не были бы повреждены во время ударов в июне 2025 года, то сделка по перемирию между Израилем и ХАМАС была бы омрачена «темной тучей» угроз со стороны иранских союзников палестинского террористического движения, и «люди не танцевали бы на улицах», пишут «Ведомости».