Трамп: сделка по Газе не состоялась бы без ударов по Ирану

Американский президент Дональд Трамп во время визита в Израиль 13 октября назвал удары по ядерным объектам Ирана необходимостью. Он уточнил, что бомбардировки Исламской Республики были нужны для перемирия в секторе Газа.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Политик уточнил, что если бы ядерные предприятия Ирана не были бы повреждены во время ударов в июне 2025 года, то сделка по перемирию между Израилем и ХАМАС была бы омрачена «темной тучей» угроз со стороны иранских союзников палестинского террористического движения, и «люди не танцевали бы на улицах», пишут «Ведомости».

13 октября Дональд Трамп объявил о завершении военного противостояния в палестинском анклаве. Американский лидер прибыл в Израиль, чтобы засвидетельствовать заключение перемирия между ХАМАС и Тель-Авивом. Политик выступил в Кнессете (израильском правительстве). По условиям перемирия ХАМАС выпустил 20 израильтян, длительное время находившихся в плену. Израиль обязался освободить 2000 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.

Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал усилия американского президента, но высказал мнение, что проблема сектора Газа не будет разрешена планом Трампа по двустороннему освобождению пленников.

Очередное обострение между Израилем и ХАМАС произошло в июне 2025 года. Иранские ядерные предприятия подверглись ударам Израиля и США, также ЦАХАЛ уничтожил нескольких военных чиновников Тегерана.

