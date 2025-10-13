Трамп: сделка по Газе не состоялась бы без ударов по Ирану

Политик уточнил, что если бы ядерные предприятия Ирана не были бы повреждены во время ударов в июне 2025 года, то сделка по перемирию между Израилем и ХАМАС была бы омрачена «темной тучей» угроз со стороны иранских союзников палестинского террористического движения, и «люди не танцевали бы на улицах», пишут «Ведомости».
13 октября Дональд Трамп объявил о завершении военного противостояния в палестинском анклаве. Американский лидер прибыл в Израиль, чтобы засвидетельствовать заключение перемирия между ХАМАС и Тель-Авивом. Политик выступил в Кнессете (израильском правительстве). По условиям перемирия ХАМАС выпустил 20 израильтян, длительное время находившихся в плену. Израиль обязался освободить 2000 палестинцев, заключенных в израильских тюрьмах.
Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал усилия американского президента, но высказал мнение, что проблема сектора Газа не будет разрешена планом Трампа по двустороннему освобождению пленников.