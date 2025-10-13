Ричмонд
CNN: Катар построит объект для размещения своих истребителей на военной базе в США

Министр обороны США Пит Хегсет в пятницу объявил, что США «разрешат» Катару построить на военной базе ВВС США в Маунтин-Хоум (штат Айдахо) «объект», где будут размещены катарские истребители F-15, а катарские пилоты будут проходить обучение вместе с американскими военнослужащими.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

«Здесь будет размещен контингент катарских истребителей F-15 и дислоцированы катарские пилоты для улучшения нашей совместной подготовки, повышения летальности и оперативной совместимости. Это просто еще один пример нашего партнерства», — сказал Хегсет во время встречи со своим катарским коллегой Саудом ибн Абдулрахманом аль-Тани в Пентагоне.

При этом глава Пентагона подчеркнул, что в США не будет базы, принадлежащей Катару, передает американский канал CNN.

Как отмечает издание, объявление о сделке последовало через несколько дней после того, как Дональд Трамп подписал указ о гарантиях безопасности Катара, что является важным обязательством для арабского союзника, не входящего в НАТО. Но источники утверждают, что план строительства катарского объекта разрабатывался в течение нескольких лет, еще при предыдущей администрации. По их словам, соглашение с Катаром является «обычным делом» и что ВВС США на протяжении десятилетий сотрудничали подобным образом с другими странами-партнерами, включая Германию и Сингапур.

Тем не менее близкий союзник Трампа, ультраправая активистка Лора Лумер после заявления Хегсета опубликовала в соцсети X более десятка постов, в которых назвала сделку с Катаром «возмутительной», «мерзкой» и «предательской».

