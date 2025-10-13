В Самарской области создадут фонд для доплат учителям, врачам и соцработникам

13 октября состоялось оперативное совещание правительства Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. В самом начале глава региона напомнил, что до 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. И.о. главы МЧС Самарской области Алексей Степанов отметил, что в 2025 году снизилось число лесных и техногенных пожаров. Глава Приволжского района Евгений Богомолов и профильные министры представили доклады по итогам визита в этот муниципалитет. Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, что в регионе появится Стабилизационный фонд, за счет которого будут повышать зарплаты учителям, врачам, работникам социальной сферы.