В Самарской области создадут фонд для доплат учителям, врачам и соцработникам

13 октября состоялось оперативное совещание правительства Самарской области под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. В самом начале глава региона напомнил, что до 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим. И.о. главы МЧС Самарской области Алексей Степанов отметил, что в 2025 году снизилось число лесных и техногенных пожаров. Глава Приволжского района Евгений Богомолов и профильные министры представили доклады по итогам визита в этот муниципалитет. Губернатор Вячеслав Федорищев рассказал, что в регионе появится Стабилизационный фонд, за счет которого будут повышать зарплаты учителям, врачам, работникам социальной сферы.
«Мы будем сверхдоходы по прибыли направлять в этот фонд, примерная расчетная величина, начиная с этого года, — один миллиард рублей в год», — сказал губернатор.
Вячеслав Федорищев поручил решить проблемные вопросы, связанные со строительством ФОКа в Красноярском районе. А министр здравоохранения Андрей Орлов рассказал, как в регионе проходит вакцинация от гриппа. Прививки уже сделали 779 тысяч человек, а план составляет почти 1,9 миллионов человек. Губернатор поручил главам городов и районов взять вопрос проведения вакцинации на личный контроль.
На прошлом заседании речь зашла про материально-техническое состояние учреждений здравоохранения. Андрей Орлов по поручению главы региона рассказал, что в Самарской области 99 объектов сферы здравоохранения находятся в аварийном состоянии, а в 790 необходим капитальный ремонт. В 2025 году 1,2 миллиардов рублей направят на ремонт 98 объектов медицины.
Также на совещании обсуждали борьбу с незаконной торговлей, систему кадровых резервов, рассмотрели обращения граждан. А Вячеслав Федорищев сообщил о решениях по обновлению команды облправительства.