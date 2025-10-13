СМИ: Эрдоган из-за Нетаньяху развернул самолет над Красным морем

Как пишет турецкое издание YeniSafak, самолет Эрдогана, подлетевший к египетскому международному аэропорту, пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и вместо этого начал кружить над Красным морем, заняв позицию ожидания. Источники утверждают, что Эрдоган уведомил египетскую сторону о том, что не собирается участвовать в «Саммите мира», если к нему присоединится израильский премьер.
До сегодняшнего дня Нетаньяху не был приглашен в Египет властями страны, напоминает турецкое агентство Anadolu Ajansi. Однако президент США Дональд Трамп во время сегодняшней поездки из аэропорта Бен-Гурин якобы убедил его в необходимости участия и вызвался выступить посредником в переговорах с Египтом. Именно после общения с Трампом президент Египта Абдельфаттах ас-Сиси пригласил израильского премьера на саммит, о чем стало известно Эрдогану.
Самолет с президентом Турции на борту благополучно приземлился в египетском аэропорту только после того, как администрация Нетаньяху опровергла информацию о его участии в международном саммите. Приказы о маневрах, согласно YeniSafak, отдавал сам Эрдоган. Как напоминает издание, турецкий лидер ясно дал понять, что не будет присутствовать ни на одной встрече с участием израильского премьера, «сеющего смерть».