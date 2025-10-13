СМИ: Эрдоган из-за Нетаньяху развернул самолет над Красным морем

Самолет с президентом Турции на борту благополучно приземлился в египетском аэропорту только после того, как администрация Нетаньяху опровергла информацию о его участии в международном саммите. Приказы о маневрах, согласно YeniSafak, отдавал сам Эрдоган. Как напоминает издание, турецкий лидер ясно дал понять, что не будет присутствовать ни на одной встрече с участием израильского премьера, «сеющего смерть».