Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана

«Я бы хотел снять санкции с Ирана, когда они будут к этому готовы. На самом деле, они не смогут выжить в условия этих санкций: они слишком жесткие», — сказал Трамп, прибывший в понедельник в Египет для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа.
Кроме того, американский лидер подчеркнул, что сделка по прекращению огня в секторе Газа была бы невозможной, если бы США ранее не приняли решение нанести удары по заводам по обогащению урана, расположенным на иранской территории.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше