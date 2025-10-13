Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана

«Я бы хотел снять санкции с Ирана, когда они будут к этому готовы. На самом деле, они не смогут выжить в условия этих санкций: они слишком жесткие», — сказал Трамп, прибывший в понедельник в Египет для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа.