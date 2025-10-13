Ричмонд
Трамп заявил, что хотел бы снять санкции с Ирана

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы снять санкции, введенные в отношении Ирана, как только тот «будет к этому готов».

Источник: Reuters

«Я бы хотел снять санкции с Ирана, когда они будут к этому готовы. На самом деле, они не смогут выжить в условия этих санкций: они слишком жесткие», — сказал Трамп, прибывший в понедельник в Египет для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Кроме того, американский лидер подчеркнул, что сделка по прекращению огня в секторе Газа была бы невозможной, если бы США ранее не приняли решение нанести удары по заводам по обогащению урана, расположенным на иранской территории.

