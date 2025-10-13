Медведев: передача ракет Tomahawk Украине может кончиться плохо для Трампа

«Управлять Tomahawk никто, кроме американцев, реально не может. То есть, запуск такого оружия не сможет производиться без американского присутствия. Это был первый момент. Второй важный момент заключается в том, что, пока Tomahawk находится в полете, нельзя определить, несет ли он обычный боеприпас или же ядерное оружие. Это создает дополнительную напряженность, которую понимают в Штатах», — сказал Климов в беседе с «Газетой.Ru».