Жертвами ливней в Мексике стали 64 человека

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Мексике увеличилось до 64, еще 65 человек числятся пропавшими без вести. Об этом проинформировала национальный координатор по вопросам гражданской защиты Лаура Веласкес Алсуа, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось о 47 погибших и 38 пропавших без вести.
«В штате Веракрус зарегистрированы 29 погибших и 18 пропавших без вести. В штате Пуэбла — 13 погибших и 4 пропавших без вести. В штате Идальго погиб 21 человек, 43 считаются пропавшими без вести. В штате Керетаро погиб 1 человек», — рассказала Веласкес.
Отмечается, что из-за сильнейших дождей, прошедших с 6 по 9 октября в пяти мексиканских штатах, пострадали 40 муниципалитетов. По заявлениям властей, для оказания помощи в спасательной операции задействованы тысячи военнослужащих, а также лодки, самолеты и вертолеты. Для граждан, вынужденных покинуть свои дома, были открыты приюты. -0-