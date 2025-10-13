Жертвами ливней в Мексике стали 64 человека

Отмечается, что из-за сильнейших дождей, прошедших с 6 по 9 октября в пяти мексиканских штатах, пострадали 40 муниципалитетов. По заявлениям властей, для оказания помощи в спасательной операции задействованы тысячи военнослужащих, а также лодки, самолеты и вертолеты. Для граждан, вынужденных покинуть свои дома, были открыты приюты. -0-