Посольство РФ разъяснило условия депортации россиян из Латвии

«У подпадающих под рестрикции россиян остаются юридические инструменты для продления своего пребывания в Латвии», — уточнили в дипмиссии «РИА Новости». Там пояснили, что речь идет об оформлении временного ВНЖ при наличии близких родственников в Латвии, досудебного и судебного оспаривание решения, разрешении на отсрочку выезда по уважительной причине, а также в связи с трудными жизненными обстоятельствами или решением неотложных бытовых вопросов.
Посольство России также сообщило, что с 2022 года из Латвии депортировали 10 граждан России.
10 октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что в стране проживает 841 россиянин, который подпадает под новые ограничения в миграционном законодательстве. Им направили уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.