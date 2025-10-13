Посольство РФ разъяснило условия депортации россиян из Латвии

«У подпадающих под рестрикции россиян остаются юридические инструменты для продления своего пребывания в Латвии», — уточнили в дипмиссии «РИА Новости». Там пояснили, что речь идет об оформлении временного ВНЖ при наличии близких родственников в Латвии, досудебного и судебного оспаривание решения, разрешении на отсрочку выезда по уважительной причине, а также в связи с трудными жизненными обстоятельствами или решением неотложных бытовых вопросов.