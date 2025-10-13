Как сохранить гортензию зимой для яркого и пышного цветения? Подробная инструкция

Строго до наступления отрицательных температур гортензию нужно выкопать целиком и уложить в заранее подготовленную траншею. Ее глубина должна составлять примерно 80 см — 1 м. Корни следует замотать во влажную ткань. Зеленую часть нужно связать, можно обрезать невызревшие верхушки. Далее гортензию необходимо уложить в траншею и закопать легким грунтом или компостом. Весной, как можно раньше после оттаивания почвы, ее следует выкопать и посадить на постоянное место.