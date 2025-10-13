Ричмонд
Как сохранить гортензию зимой для яркого и пышного цветения? Подробная инструкция

Для цветения гортензии очень важен климат. Именно поэтому в среде, где зимы холодные, она может не дать цветов впоследствии. Причиной является то, что цветочные почки подмерзают. Но есть способ, как отправить гортензию на безопасную «зимовку».

Хранение в траншее.

Строго до наступления отрицательных температур гортензию нужно выкопать целиком и уложить в заранее подготовленную траншею. Ее глубина должна составлять примерно 80 см — 1 м. Корни следует замотать во влажную ткань. Зеленую часть нужно связать, можно обрезать невызревшие верхушки. Далее гортензию необходимо уложить в траншею и закопать легким грунтом или компостом. Весной, как можно раньше после оттаивания почвы, ее следует выкопать и посадить на постоянное место.

Если климат позволяет.

Для регионов с мягким климатом достаточно простой обрезки на зиму. Снизу нужно оставить три-четыре почки.