Эрдоган попросил «прекрасную» Мелони бросить курить

Лидеры прилетели в Шарм-эш-Шейх на мирный саммит по случаю окончания войны Израиля и ХАМАС. При этом самолет Эрдогана не сразу совершил посадку. Он и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани собирались отказаться от участия в мероприятии, если бы туда прибыл израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Но тот не приехал в Египет.