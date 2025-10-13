Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эрдоган попросил «прекрасную» Мелони бросить курить

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время разговора с премьер-министром Италии Джорджей Мелони на полях мирного саммита по Газе в Египте пошутил, что ей надо бросить курить. Кадры беседы опубликовало турецкое агентство İhlas (İHA).

Источник: AP 2024

Мелони пожала руку Эрдогану и отметила, что их самолеты приземлились почти одновременно. В ответ турецкий лидер заявил, что итальянский политик выглядит великолепно. А затем добавил: «Но я должен заставить тебя бросить курить».

В ответ Мелони засмеялась, согласившись с высказыванием турецкого лидера. «Я не хочу кого-нибудь убить», — добавила она.

Лидеры прилетели в Шарм-эш-Шейх на мирный саммит по случаю окончания войны Израиля и ХАМАС. При этом самолет Эрдогана не сразу совершил посадку. Он и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани собирались отказаться от участия в мероприятии, если бы туда прибыл израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Но тот не приехал в Египет.

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше