Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа

США и ряд посредников достигли соглашения о прекращении боевых действий в секторе Газа. Соответствующий договор был подписан американским президентом Дональдом Трампом на саммите в Шарм-эш-Шейхе при участии представителей Египта, Катара и Турции.

Источник: Life.ru

«Нам понадобилось 3 тысячи лет, чтобы дойти до этого дня, представляете? И это соглашение будет действовать», — подчеркнул хозяин Белого дома после подписания документа. Трансляцию мероприятия вела канцелярия ас-Сиси.

Напомним, американский президент сегодня прилетел в Египет, где идёт саммит по разрешению конфликта в секторе Газа. К встрече присоединились лидер Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, а вот представители ХАМАС участвовать отказались. Сам Трамп считает, что на этом конфликт на Ближнем Востоке будет завершён.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сектор Газа: проблемный регион у средиземноморского побережья
На Ближнем Востоке одним из наиболее конфликтных регионов считается сектор Газа. Эта территория на берегу Средиземного моря давно находится в центре политических и военных противоречий, влияя на ситуацию на Ближнем Востоке и в мире.
Читать дальше