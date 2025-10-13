Трамп подписал мирную сделку по сектору Газа

Напомним, американский президент сегодня прилетел в Египет, где идёт саммит по разрешению конфликта в секторе Газа. К встрече присоединились лидер Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, а вот представители ХАМАС участвовать отказались. Сам Трамп считает, что на этом конфликт на Ближнем Востоке будет завершён.