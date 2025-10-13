Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.