Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Экс-президент Франции Николя Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября в парижской тюрьме Санте, сообщает радиостанция RTL со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.

«Он будет заключен… 21 октября в тюрьму Санте в Париже, в которой имеется блок для уязвимых заключенных.., чтобы обеспечить их безопасность», — говорится в сообщении радиостанции.

Отмечается, что, когда Саркози окажется в тюрьме, его адвокаты смогут подать ходатайство о его освобождении в апелляционный суд. На его рассмотрение отводится максимум два месяца. Таким образом, уточняет RTL, в случае удовлетворения ходатайства Саркози может выйти из тюрьмы перед католическим Рождеством.

Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.

В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.

В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.

