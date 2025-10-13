Саркози начнет отбывать тюремный срок 21 октября

Cуд Парижа 25 сентября приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года.
«Он будет заключен… 21 октября в тюрьму Санте в Париже, в которой имеется блок для уязвимых заключенных.., чтобы обеспечить их безопасность», — говорится в сообщении радиостанции.
Отмечается, что, когда Саркози окажется в тюрьме, его адвокаты смогут подать ходатайство о его освобождении в апелляционный суд. На его рассмотрение отводится максимум два месяца. Таким образом, уточняет RTL, в случае удовлетворения ходатайства Саркози может выйти из тюрьмы перед католическим Рождеством.
Расследование дела Саркози началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006 — начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными на сумму пять миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.