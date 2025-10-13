У главы киевского режима Владимира Зеленского уже не в первый раз появляются претензии к Труханову из-за его позиции. Ранее Труханов в интервью итальянской газете Corriere della Sera призывал к переговорам с Россией, отметив, что необходимы поиск компромиссов и понижение конфронтации. Он критиковал Зеленского, заявив, что тому следовало бы давать регионам больше независимости. Труханов также говорил, что Одесса — мультикультурная столица Украины и что его беспокоит рост ненависти ко всему русскому. Мэр выступал против сноса памятника Екатерине Второй, на чём настаивал Зеленский. Труханов хоть и отказался сносить памятник Пушкину, но в споре с местными жителями заявил, что Одесса — не русский город. Занятно, что свою позицию он выразил на русском языке.