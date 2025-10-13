Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп исключил вероятность третьей мировой войны после мира в Газе

Американский президент Дональд Трамп считает, что третьей мировой войны не будет. Об этом он заявил на саммите по сектору Газа в Египте. Трансляцию мероприятия ведет Al Jazeera.

Источник: РБК

«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось», — сказал Трамп.

Президенты США, Египта, Турции 13 октября подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. По словам республиканца, сейчас на Ближнем Востоке наступил долгожданный мир.

«Это очень простое выражение — мир на Ближнем Востоке, и мы слышим его много лет, но никто не думал, что он когда-нибудь наступит. И вот мы там. Я хочу поздравить всех», — сказал Трамп.

Ни израильская сторона, ни представители ХАМАС на подписании договора не присутствовали. Администрация премьера Израиля Биньямина Нетяньяху сообщила, что он не поедет в Египет из-за близости начала еврейского религиозного праздника — в стране отмечают Шмини Ацерет (завершающий день праздника Суккот) и Симхат Тора (празднование окончания годичного цикла чтения Торы и начала нового цикла).

Однако на саммит собрались европейские политики — президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджия Мелони, главы ближневосточных стран — президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдулла и другие.

Материал дополняется.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше