Трамп исключил вероятность третьей мировой войны после мира в Газе

«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнется третья мировая война, но этого не произойдет. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось», — сказал Трамп.
Президенты США, Египта, Турции 13 октября подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. По словам республиканца, сейчас на Ближнем Востоке наступил долгожданный мир.
«Это очень простое выражение — мир на Ближнем Востоке, и мы слышим его много лет, но никто не думал, что он когда-нибудь наступит. И вот мы там. Я хочу поздравить всех», — сказал Трамп.
Ни израильская сторона, ни представители ХАМАС на подписании договора не присутствовали. Администрация премьера Израиля Биньямина Нетяньяху сообщила, что он не поедет в Египет из-за близости начала еврейского религиозного праздника — в стране отмечают Шмини Ацерет (завершающий день праздника Суккот) и Симхат Тора (празднование окончания годичного цикла чтения Торы и начала нового цикла).
Однако на саммит собрались европейские политики — президент Франции Эмманюэль Макрон, премьеры Великобритании и Италии Кир Стармер и Джорджия Мелони, главы ближневосточных стран — президент Палестины Махмуд Аббас, король Иордании Абдулла и другие.
Материал дополняется.