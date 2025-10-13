На саммите в Египте подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Газе

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа на саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию.