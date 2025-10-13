На саммите в Египте подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Газе

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа на саммите мира в египетском Шарм-эш-Шейхе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию.
Президент Египта: итогом договора по Газе должно стать создание палестинского государства.
«Нам понадобилось 3 тыс. лет, чтобы дойти до этого дня, представляете? И это соглашение будет действовать», — подчеркнул президент США Дональд Трамп после подписания документа.
Американский лидер также отметил, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке грозила третьей мировой войной, однако теперь этого не произойдет.
МИД Беларуси выступает за долгосрочное урегулирование палестино-израильского конфликта.
«Всегда говорили, что третья мировая война начнется на Ближнем Востоке, но этого не произойдет», — сказал он.
Саммит мира проходит в египетском Шарм-эш-Шейхе 13 октября. -0-