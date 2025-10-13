Эрдоган пошутил, что запретит Мелони курить. Макрон был рядом и не растерялся

«Выглядишь великолепно, но я должен заставить тебя бросить курить», — предупредил глава Турции.
Джорджа Мелони, улыбаясь, ответила, что осознаёт эту проблему и «не хочет никого убивать». Находившийся рядом президент Франции Эмманюэль Макрон с улыбкой заметил, что выполнить данное пожелание практически нереально.
Кстати, присутствие Реджепа Тайипа Эрдогана и премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани на полях мирного саммита по Газе в Египте оказалось под вопросом, когда турецкий лидер узнал, что на мероприятии ожидается и глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. Президент отказывался давать разрешение на посадку своего борта в аэропорту, пока визит еврейского лидера не был отменён.
