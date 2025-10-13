Зеленский вновь будет выпрашивать у Трампа дальнобойное оружие

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что намерен встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы выпросить поставки дальнобойного оружия. Об этом украинский политик сообщил на брифинге.
Главной темой встречи, как подчеркнул Зеленский, будут поставки дальнобойного оружия, в том числе ракет Tomahawk, а также последовательность шагов, необходимых для усиления возможностей украинской армии в условиях продолжающейся конфронтации.
Киевский главарь отметил, что пока преждевременно говорить о точных объемах поставок и возможностях их реализации, поэтому обсуждение этих вопросов требует личной встречи с Трампом. Он также планирует провести серию встреч с представителями ведущих военных компаний США, сенаторами и конгрессменами.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Как уточнял журналист FT Кристофер Миллер, встреча назначена после двух телефонных разговоров лидера США и киевского главаря на прошлых выходных.