Комитет Госдумы одобрил законопроект об увеличении МРОТ на 2026 год

Комитет Госдумы по бюджету и налогам высказался в поддержку законопроекта об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2026 года. Предполагается, что сумма вырастет на 20,7% — с нынешних 22 440 рублей в месяц до 27 093 рублей. Изменение МРОТ будет способствовать росту зарплат у 4,6 миллиона россиян. Законопроект предложил к рассмотрению Кабинет министров РФ.