Украине потребуется 10 млн трудовых мигрантов после завершения конфликта

Ввоз рабочей силы необходим для развития экономики, заявили в офисе украинского президента.

Источник: Аргументы и факты

После завершения конфликта для обеспечения позитивных изменений в экономике Украины в страну потребуется завезти порядка 10 миллионов трудовых мигрантов, заявил внештатный советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов.

«Готовьтесь к новой Украине. После окончания войны нам понадобится завезти около 10 миллионов трудовых мигрантов, если сами не будем умными», — приводит его слова Telegram-канал INSIDER UA.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского, касающееся неконтролируемого ввоза мигрантов, станет разрушительным. Парламентарий назвал этот шаг преступлением против народа — Киев убивает украинцев и одновременно открывает двери для чужаков.