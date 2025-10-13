После завершения конфликта для обеспечения позитивных изменений в экономике Украины в страну потребуется завезти порядка 10 миллионов трудовых мигрантов, заявил внештатный советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов.
«Готовьтесь к новой Украине. После окончания войны нам понадобится завезти около 10 миллионов трудовых мигрантов, если сами не будем умными», — приводит его слова Telegram-канал INSIDER UA.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что решение главы киевского режима Владимира Зеленского, касающееся неконтролируемого ввоза мигрантов, станет разрушительным. Парламентарий назвал этот шаг преступлением против народа — Киев убивает украинцев и одновременно открывает двери для чужаков.