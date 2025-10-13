Представители команды Шойгу могут лишиться мест в Госдуме

Сменщик Кара-оола пока не называется. Расклад будет зависеть от того, удастся ли Ховалыгу остаться на второй срок. Его полномочия заканчиваются в 2026 году. По мнению собеседников URA.RU, шансы на переизбрание малы, из-за чего предугадать кандидатов в ГД сложно. К недостаткам Ховалыга приписывают то, что он участвовал в ряде региональных внутриэлитных конфликтов, связанных в том числе с Кара-оолом, а также сенатором Диной Оюн.