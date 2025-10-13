Der Standard: ЕВС отложил решение о допуске Израиля к Евровидению-2026

Европейский вещательный союз (ЕВС) отменил голосование о допуске Израиля к участию в конкурсе «Евровидение-2026», которое должно было состояться в ноябре. Юбилейный 70-й конкурс пройдёт в Вене в 2026 году. Об этом сообщила австрийская газета Der Standard.
По информации газеты, наблюдательный совет ЕВС принял решение отложить голосование на фоне продолжающегося мирного процесса между Палестиной и Израилем. В заявлении, которое попало в распоряжение издания, говорится, что из-за текущих событий на Ближнем Востоке существует необходимость провести открытое обсуждение среди членов союза.
Отмечается, что официальное решение о допуске Израиля будет обсуждаться позже — в рамках регулярной зимней сессии ассамблеи союза, а не в рамках отдельного голосования в ноябре, как предполагалось ранее.
Ранее сообщалось, что лидеры Египта, Катара, США и Турции подписали соглашение о прекращении огня в Газе на саммите в Египте, заявив о его долгосрочности.