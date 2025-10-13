Ричмонд
Трамп назвал Эрдогана «крепким орешком» и своим другом

В ходе саммита по урегулированию конфликта в секторе Газа президент США Дональд Трамп назвал своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана «крепким орешком», следует из трансляции ABC News.

Источник: AP 2024

Республиканец отметил, что у Анкары одна из самых мощных армий в мире, и заявил о победе Эрдогана в «недавних конфликтах»: «Если вы посмотрите на некоторые из недавних конфликтов, он был на вершине, и он выигрывал их».

Кроме того, Трамп назвал турецкого лидера своим другом, который «просто хочет, чтобы его оставили в покое». «И каждый раз, когда он мне был нужен, он был рядом. Поэтому я просто хочу поблагодарить президента Эрдогана», — добавил он.

В ходе поездки в Египет Трамп и Эрдоган, а также президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа. В рамках мирной сделки они выступили посредниками между Израилем и ХАМАС.

Вечером 13 октября турецкая газета Milliyet и иракское агентство INA сообщили, что Эрдоган и премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани собирались отказаться от участия в мирном саммите по Газе, если бы на мероприятие прибыл израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Последний не приехал из-за скорого начала еврейского религиозного праздника.

