Трамп назвал Эрдогана «крепким орешком» и своим другом

Кроме того, Трамп назвал турецкого лидера своим другом, который «просто хочет, чтобы его оставили в покое». «И каждый раз, когда он мне был нужен, он был рядом. Поэтому я просто хочу поблагодарить президента Эрдогана», — добавил он.