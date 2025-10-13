Ричмонд
Трамп надеется, что палестинцы смогут остаться в Газе после возвращения

Жители анклава возвращаются домой на фоне сделки, организованной Белым домом.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду, что жители сектора Газа, которые возвращаются в анклав, смогут там остаться.

«Думаю, да. Надеюсь, что да», — сказал глава Белого дома в интервью Fox News, отвечая на вопрос журналистов, смогут ли вернувшиеся на фоне мирной сделки в Газу палестинцы, организованной его администрацией США, там остаться.

Ранее сообщалось, что группа палестинцев, освобожденных Израилем в соответствии с планом Трампа, вернулась в город Хан-Юнис на юге сектора Газа.

Напомним, 13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит встреча по завершению боевых действий в секторе Газа, в которой принимают участие представители более чем 20 государств, в том числе Трамп.

