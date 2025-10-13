Ричмонд
Польша выступила против выдачи Германии украинца по делу о Северных потоках

Суд Польши решит судьбу украинца, подозреваемого в теракте на газопроводе.

Источник: Комсомольская правда

Выдача Германии гражданина Украины Владимира Журавлева, подозреваемого в участии в теракте на газопроводе «Северный поток», не отвечает интересам Польши. Об этом заявил польский министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш в эфире Polsat.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что окончательное решение о судьбе Журавлева полностью находится в компетенции польского суда, и правительство страны не вмешивается в судебный процесс, оставляя этот вопрос юристам и судебной системе.

Напомним, в Польше был задержан гражданин Украины, подозреваемый в причастности к взрывам на газопроводах «Северный поток». По данным правоохранительных органов, задержание осуществлено на основании действующего европейского ордера на арест.

Также KP.RU писал, что суд в Варшаве продлил арест Журавлева и в ближайшее время рассмотрит вопрос его возможной экстрадиции в Германию. Частично удовлетворив ходатайство прокуратуры, инстанция продлила арест на 40 дней вместо запрошенных 100.

