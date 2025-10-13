Ричмонд
Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Украинское посольство в США утверждает, что Владимир Зеленский получил от Белого дома официальное приглашение прибыть в страну с визитом, пишет газета New York Post.

Источник: Reuters

Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп 17 октября намерен принять в Вашингтоне Зеленского. Зеленский позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.

Как утверждает посольство, которое цитирует издание, Зеленский получил «официальное приглашение … приехать в США на встречу».

При этом посольство не раскрыло, когда должна состояться встреча и когда было передано приглашение.

