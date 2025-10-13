Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP

Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп 17 октября намерен принять в Вашингтоне Зеленского. Зеленский позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.