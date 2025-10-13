Зеленский получил приглашение приехать в США, пишет NYP

Ранее в понедельник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп 17 октября намерен принять в Вашингтоне Зеленского. Зеленский позднее заявил, что надеется на встречу с Трампом в Вашингтоне в пятницу, чтобы снова выпрашивать у него дальнобойное оружие.
Как утверждает посольство, которое цитирует издание, Зеленский получил «официальное приглашение … приехать в США на встречу».
При этом посольство не раскрыло, когда должна состояться встреча и когда было передано приглашение.
Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.Читать дальше