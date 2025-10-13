Силуанов объяснил, почему Минфин отказался увеличить налог на прибыль для банков

Министр пояснил, что данная инициатива действительно обсуждалась, однако в нынешней ситуации её реализация была бы нецелесообразной. Силуанов подчеркнул, что кредитным организациям в условиях высоких ставок и значительных рисков необходим капитал для формирования резервов. По его мнению, отказ от повышения налога поможет сохранить устойчивость банковской системы и будет способствовать общей экономической стабильности.