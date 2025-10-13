Ричмонд
Силуанов объяснил, почему Минфин отказался увеличить налог на прибыль для банков

Правительство России отказалось от планов по увеличению налога на прибыль для банковского сектора. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

Источник: Life.ru

Министр пояснил, что данная инициатива действительно обсуждалась, однако в нынешней ситуации её реализация была бы нецелесообразной. Силуанов подчеркнул, что кредитным организациям в условиях высоких ставок и значительных рисков необходим капитал для формирования резервов. По его мнению, отказ от повышения налога поможет сохранить устойчивость банковской системы и будет способствовать общей экономической стабильности.

Ранее Антон Силуанов прокомментировал планы Минфина по повышению НДФЛ. Он пояснил, что в этом году министерство не собирается менять действующие ставки, а лично Силуанов считает, что эти меры нецелесообразны и в следующем году.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

