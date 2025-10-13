Путин отметил вклад отцов в сохранение семейных устоев в преддверии праздника

Президент констатировал, что отец семейства исторически обладает в России непререкаемым авторитетом, и выразил удовлетворение широкой общественной поддержкой этого праздника. Отдельно в своём послании он адресовал тёплые слова военнослужащим, задействованным в специальной военной операции, отметив, что страна гордится их стойкостью, отвагой и мужеством, а также тем, что они достойно продолжают патриотические традиции своих предков. Напомним, что Всероссийский День отца был установлен указом Владимира Путина в 2021 году и празднуется в третье октябрьское воскресенье.