NYP: Зеленский получил приглашение приехать в США

Украинский президент Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщило посольство Украины в США, информацию приводит газета New York Post. Детали предстоящего визита пока не раскрываются.

Зеленский получил официальное приглашение в Белый дом.

Украинский президент Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщило посольство Украины в США, информацию приводит газета New York Post. Детали предстоящего визита пока не раскрываются.

По данным украинского дипломатического представительства, Зеленскому направлено «официальное приглашение… приехать в США на встречу», говорится в материале. Дипломаты не уточнили даты предполагаемого визита и время отправки приглашения. Этот шаг Белого дома подчеркивает продолжающийся диалог между Вашингтоном и Киевом на фоне сложной геополитической обстановки.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники, сообщала о планах президента США Дональда Трампа принять Зеленского в Вашингтоне 17 октября, напоминает RT. Сам украинский лидер впоследствии подтвердил свои ожидания относительно встречи с американским коллегой в пятницу, выразив надежду на обсуждение вопросов поставок дальнобойного вооружения.

