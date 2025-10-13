Ричмонд
Трамп заявил, что Третьей мировой войны не будет

Президент США Дональд Трамп категорично отверг возможность начала Третьей мировой войны на фоне напряжённости на Ближнем Востоке. Своё заявление он сделал в ходе выступления на саммите по сектору Газа.

«Они всегда говорят о том, что на Ближнем Востоке начнётся третья мировая война, но этого не произойдёт. Мы не хотим, чтобы это где-то начиналось, этого не произойдёт», — заявил Трамп.

Напомним, американский президент Дональд Трамп прибыл в Египет для участия в саммите по урегулированию конфликта в секторе Газа. В переговорах принимают участие палестинский лидер Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, однако представители движения ХАМАС отказались от участия во встрече. Трамп выразил уверенность в том, что данная инициатива положит конец ближневосточному конфликту.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

