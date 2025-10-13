Пакистан снова выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил о новом выдвижении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.
В ходе своего выступления по итогам саммита в египетском Шарм-эш-Шейхе, глава пакистанского правительства высоко оценил усилия главы Белого дома по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
«Сегодня я снова хотел бы выдвинуть этого замечательного президента на Нобелевскую премию мира», — сказал Шариф.
В ходе своего выступления в Египте Трамп заверил, что третьей мировой войны не будет.
13 октября также стало известно, что парламент Израиля выдвинет кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира в 2026 году.