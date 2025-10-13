Ричмонд
«Безумие». СМИ раскрыли, как Польша с Германией поссорились из-за России

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Нежелание Польши выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток», а также оправдание диверсии со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска вызвало напряженность в отношениях между Варшавой и Берлином, пишет UnHerd.

Источник: Reuters

«Оправдывать диверсии — это политическое безумие. В подрыве подозревается группа оперативников, связанных с украинскими военными и спецслужбами. Это была операция на государственном уровне. Из комментария Туска можно сделать вывод, что Польша теперь официально потворствует акту терроризма», — говорится в материале.

По данным издания, это вызвало возмущение в Германии и подорвало доверие между государствами.

«Учитывая такие комментарии и то, что мы теперь знаем, занять пропольскую позицию для Германии стало политически невозможно», — считают в издании.

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» — произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получала.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении «Северных потоков».

