Вучич назвал переговоры с Россией по энергетике конструктивными

По его словам, ситуация в энергетическом секторе остается сложной. Вучич отметил, что провел с российской делегацией важные переговоры по вопросам NIS и энергетики в Сербии. «Я доволен открытостью, конструктивностью и искренностью разговора», — подчеркнул он.
Ранее Вучич заявил: Сербия разочарована тем, что договор о поставках российского газа будет действовать только до конца 2025 года.
