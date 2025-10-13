Президент Египта: итогом договора по Газе должно стать создание палестинского государства

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписанное в Шарм-эш-Шейхе соглашение по сектору Газа открывает путь к провозглашению палестинского государства, которое будет жить в мире с Израилем. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, сообщает РИА Новости.
На саммите в Египте подписано итоговое соглашение о прекращении огня в Газе.
Ранее в этот же день лидеры Египта, США, Катара и Турции подписали в Шарм-эш-Шейхе итоговое соглашение о прекращении конфликта в секторе Газа. «Это соглашение приведет к реализации решения по мирному сосуществованию двух государств: израильского и палестинского», — сказал ас-Сиси.
Лидер Египта также выразил надежду, что вооруженный конфликт в Газе станет последним в истории Ближнего Востока. «Пусть война в Газе станет последней на Ближнем Востоке. Египет, а также арабские и исламские страны подтверждают, что делают стратегический выбор в пользу мира, который должен быть основан на справедливости и равноправии», — подчеркнул ас-Сиси. -0-