Президент Египта: итогом договора по Газе должно стать создание палестинского государства

Лидер Египта также выразил надежду, что вооруженный конфликт в Газе станет последним в истории Ближнего Востока. «Пусть война в Газе станет последней на Ближнем Востоке. Египет, а также арабские и исламские страны подтверждают, что делают стратегический выбор в пользу мира, который должен быть основан на справедливости и равноправии», — подчеркнул ас-Сиси. -0-