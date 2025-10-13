Германия хочет потратить 8 млрд долларов на закупку более 400 бронемашин

Германия намерена закупить более 400 колесных бронеавтомобилей общей стоимостью порядка 8,11 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы министерства финансов ФРГ.
Согласно материалам, речь идет о 424 новых боевых машинах, большая часть которых — 274 разведывательных автомобиля, разработка и поставка которых обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро, первые образцы ожидаются в 2028 году.
Агентство отмечает, что еще 150 колесных боевых машин пехоты Jackal будут стоить около 3,4 миллиарда евро. Поставка техники запланирована на период с 2027 по 2031 годы, сделка должна быть одобрена в ближайшие дни.
Ранее KP.RU сообщил, что Бундесвер планирует к 2029 году принять на вооружение ударные беспилотники с дальностью полета более 1 000 км, способные поражать цели в глубоком тылу потенциального противника. ВВС Германии направили соответствующие запросы ведущим оборонным компаниям страны.