Германия хочет потратить 8 млрд долларов на закупку более 400 бронемашин

ФРГ инвестирует миллиарды в новые бронеавтомобили для армии.

Источник: Комсомольская правда

Германия намерена закупить более 400 колесных бронеавтомобилей общей стоимостью порядка 8,11 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы министерства финансов ФРГ.

Согласно материалам, речь идет о 424 новых боевых машинах, большая часть которых — 274 разведывательных автомобиля, разработка и поставка которых обойдется примерно в 3,5 миллиарда евро, первые образцы ожидаются в 2028 году.

Агентство отмечает, что еще 150 колесных боевых машин пехоты Jackal будут стоить около 3,4 миллиарда евро. Поставка техники запланирована на период с 2027 по 2031 годы, сделка должна быть одобрена в ближайшие дни.

Ранее KP.RU сообщил, что Бундесвер планирует к 2029 году принять на вооружение ударные беспилотники с дальностью полета более 1 000 км, способные поражать цели в глубоком тылу потенциального противника. ВВС Германии направили соответствующие запросы ведущим оборонным компаниям страны.